Bülent Uygun takımdaki çatlağı duyurmuştu. Sivasspor'da ayrılık gerçekleşti

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Bülent Uygun takımdaki çatlağı duyurmuştu. Sivasspor'da ayrılık gerçekleşti
Sivasspor forması giyen Kader Keita takımdan ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Kader Keita’nın Romanya’dan CFR Cluj’a transfer olduğunu duyurdu.

Kırmızı-beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kader Keita'nın kalıcı transferi için Romanya 1. Lig ekibi CFR Cluj ile anlaşma sağlanmıştır, Keita'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

BÜLENT UYGUN DUYURMUŞTU
Galatasaray maçından sonra konuşan Bülent Uygun, "Takımsal anlamda bazı sorunlarımız vardı, ayrılmak isteyenler oldu, maçtan önce ben hayatımda bu kadar çok kaosu bir arada yaşamadım” demişti

PERFORMANSI
Bu sezon Sivasspor formasıyla 9 maça çıkan 23 yaşındaki orta saha gol veya asist kaydedemedi.

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