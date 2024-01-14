Bülent Uygun takımdaki çatlağı duyurmuştu. Sivasspor'da ayrılık gerçekleşti

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Kader Keita’nın Romanya’dan CFR Cluj’a transfer olduğunu duyurdu.

Kırmızı-beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kader Keita'nın kalıcı transferi için Romanya 1. Lig ekibi CFR Cluj ile anlaşma sağlanmıştır, Keita'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

BÜLENT UYGUN DUYURMUŞTU

Galatasaray maçından sonra konuşan Bülent Uygun, "Takımsal anlamda bazı sorunlarımız vardı, ayrılmak isteyenler oldu, maçtan önce ben hayatımda bu kadar çok kaosu bir arada yaşamadım” demişti

PERFORMANSI

Bu sezon Sivasspor formasıyla 9 maça çıkan 23 yaşındaki orta saha gol veya asist kaydedemedi.