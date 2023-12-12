Emre Belözoğlu'nun görüntüsü ortaya çıktı. Saldırıyı bu parmak başlattı

Ankaragücü Çaykur Rize maçında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasından hemen önce teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yaptığı hareket ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Emre Belözoğlu'nun görüntüsü ortaya çıktı. Saldırıyı bu parmak başlattı

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Çaykur Rizespor maçının bitmesinin ardından sahaya inerek Halil Umut Meler'e yumruk atmasından önce, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun hakeme parmak salladığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, hakem Halil Umut Meler'e parmak sallayarak üzerine yürümek isteyen Emre Belözoğlu'na engel olmaya çalışıyor.

İşte bundan 15 saniye sonra Faruk Koca sahaya girerek Meler'e saldırıyı yapıyor.

Belözoğlu basın toplantısında da, "Söylenecek bir şey yok, sizlerden özür diliyorum. Söyleyecek bir şey yok, çok ama çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

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