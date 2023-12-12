Emre Belözoğlu'ndan flaş sözler. Kararını açıkladı

Ankaragücü Başkanı Faruk Kara'nın, Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası istifa edeceği iddia edilen Emre Belözoğlu kararını açıkladı.

KAYNAK: AA
Emre Belözoğlu'ndan flaş sözler. Kararını açıkladı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında kulüp başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası bir grup sarı-lacivertli taraftar, Beştepe Tesisleri'nde takıma ve Koca'ya destek tezahüratında bulundu.

Emre Belözoğlu da taraftarların yanına giderek "Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Halil Umut Meler'e tekme atan kişi bakın kim çıktı? Meğer VIP'miş
Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'ya 'Ellerine sağlık' diyen kadın gazeteci kovuldu
Flaş.. Flaş.. Süper Lig hakemleri istifa etti
Süper Lig ne zaman başlayacak? Bakan Osman Aşkın Bak açıkladı
Süper Lig'e yabancı hakem gelecek mi? Türkler kazan kaldırdı
Emre Belözoğlu'nun görüntüsü ortaya çıktı. Saldırıyı bu parmak başlattı
Emre Belözoğlu'nun görüntüsü ortaya çıktı. Saldırıyı bu parmak başlattı
Öne Çıkanlar
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Son Haberler
Kataraktı olanlar dikkat Sağlık
Kataraktı olanlar dikkat
Temel Karamollaoğlu, Meclis kürsüsünde fenalaşan Hasan Bitmez'in son durumunu açıkladı Gündem
Temel Karamollaoğlu, Meclis kürsüsünde fenalaşan Hasan Bitmez'in son durumunu açıkladı
İşte metabolizma güçleri Sağlık
İşte metabolizma güçleri
İşte Atatürk Havalimanı'nın son hali kime ne zararı vardı ki...Moskova'da 7 Londra'da 5 havalimanı var Ekonomi
İşte Atatürk Havalimanı'nın son hali kime ne zararı vardı ki...Moskova'da 7 Londra'da 5 havalimanı var
Sakla Beni 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Magazin
Sakla Beni 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman?
Türk mitolojisinde Güneş Kağanı kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Güneş Kağanı kimdir?