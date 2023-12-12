İşte yumruk atma anı ve hakemin yere düşüşü

Türk futbolunda dün akşam kara bir gece yaşandı. Ankara’da oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün çalması sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler’e yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

Hakem Meler'in yere düşmesi sonrası Faruk Koca'nın yatışmadığı ve hakeme tekme attığı da görüldü. Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek tezahüratlarında bulundu. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

MELER HASTANEYE KALDIRILDI

Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa buradan da özel bir hastane kaldırıldı.

Meler'in sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Röntgen ve ileri tetkikleri yapıldı. Beyinden karın bölümüne kadar tomografisi çekildi, hayati tehlikesi yok. Göz çevresinde kanama ve çatlak var. Kafa travması olması sebebiyle sabaha kadar takip edeceğiz ve göndereceğiz. Hayati tehlikesi olmaması bizi sevindiriyor" denildi.

Yapılan son açıklamada Meler’in tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi.

LİG MAÇLARI SÜRESİZ ERTELENDİ

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, olağanüstü toplandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olağanüstü toplantının ardından tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Öte yandan spor ve siyaset çevrelerinden saldırıya çok sayıda tepki geldi.

MELER’E YUMRUK ATILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Halil Umut Meler’e yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ankaragücü Başkanı Koca’nın bir anda Meler’in yanına gelerek yumruk attığı görüldü. Yumruk sonrası güvenlik güçleri Koca’ya müdahale etti.