Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Başakşehir'deki görevinden bir ay önce ayrılan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yeni takımının belli olduğu ileri sürüldü.

Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Sezona Başakşehir teknik direktörü olarak başlayan, ilk 3 maçta puan alamayınca görevine son verilen Emre Belözoğlu'nun yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Başakşehir'in başında 86 maçta görev yapan Emre Belözoğlu 44 galibiyet, 21 yenilgi ve 21 beraberlik almıştı.

Belözoğlu'nun yeni takımının belli olduğu ileri sürüldü.

Ankaragücü'nden alınan bilgiye göre, 43 yaşındaki Belözoğlu, Tolunay Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

Teknik adamlık kariyerine Fenerbahçe'yle başlayan Eme Belözoğlu, Başakşehir Futbol Kulübünde 2 yıl görev aldı. Bu sezonun 4. haftasında Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu, kariyerine MKE Ankaragücü'nde devam edecek.

Emre Belözoğlu için bugün basın toplantısı düzenlenecek.

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