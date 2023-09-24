Emre Karayel oğlu ile traktör kullandı ''Ne de olsa çiftçi çocuğuyuz''

Editör: Osmancan EROK

Kardeşlerim dizisinin oyuncuları arasında yer alan Yaman karakterini canlandıranın oyuncu Emre Karayel oğlu ile traktör kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı.

Emre Karayel oğlu 1.5 yaşındaki oğlu Can ile traktör kullandı. Oğluyla verdiği pozları sık sık paylaşan Emre Karayel bu kez de köy hayatından kesitler sundu.

Ünlü oyuncu oğlu Can ile traktör kullandığı anları paylaşarak “Bende oğlum gibi çocukken en çokta traktör severdim. Ne de olsa çiftçi çocuğuyuz” notunu düştü. Oyuncunun köy paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.