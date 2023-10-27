Emre adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Emre isminin anlamını araştırıyor. Peki, Emre ne demek? Emre isminin anlamı nedir?
EMRE NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Emre ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Tutkun, aşık.
- Halk şairi.
- Kardeş.
- Arkadaş.
EMRE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Emre ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok surede geçmektedir ve Emre ismini koymak caizdir.