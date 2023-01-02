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Galatasaray'ın yıldızı sakatlandı

Galatasaray'a kötü haber. MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 11:13
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Emre Taşdemir'den kötü haber. Derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Galatasaray'ın yıldızı sakatlandı
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Galatasaray'da Emre Taşdemir son antrenmanda sakatlandı. 27 yaşındaki sol bel, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

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