Galatasaray'ın yıldızı sakatlandı

Galatasaray'da Emre Taşdemir son antrenmanda sakatlandı. 27 yaşındaki sol bel, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.
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Galatasaray'da Emre Taşdemir son antrenmanda sakatlandı. 27 yaşındaki sol bel, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.
AYRINTILAR GELİYOR...
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