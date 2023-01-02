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Galatasaray'a Icardi müjdesi. Derbiye yetişecek mi

Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da Icardi sevinci yaşanıyor.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 14:11
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Icardi'den sevindirici haber: Antrenmanlara başladı

Galatasaray'a Icardi müjdesi. Derbiye yetişecek mi
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Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da Icardi sevinci yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışmalar yürüten Mauro Icardi de takımla antrenmana katıldı. Arjantinli golcü bugün gerçekleştirilen idmanda takımla çalıştı.

DERBİDE OYNAMA İHTİMALİ DÜŞÜK

Öte yandan santrfor pozisyonunda da Icardi'nin hala dönememesi nedeniyle problem devam ediyor. Ankaragücü maçını da kaçıracak Arjantinli golcünün Fenerbahçe derbisinde de forma giyememe ihtimali bulunuyor.

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