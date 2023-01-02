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Fenerbahçe aradığı stoperi Fas'ta buldu. El Yamiq geliyor

Fenerbahçe ara transferde kadrosuna bir stoper katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 19:45
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El Yamiq geliyor. Fenerbahçe aradığı stoperi Fas'ta buldu

Fenerbahçe aradığı stoperi Fas'ta buldu. El Yamiq geliyor
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Sarı lacivertliler, Katar'daki Dünya Kupası'nda da oynayan ve dikkatleri üzerine çeken Faslı stoper Jawad El Yamiq'in peşine düştü.

Fransız basınında çıkan haberlere göre El Yamiq gelmeyi kabul etti. Ancak Fenerbahçe'nin kulübü Real Valladolid'le de anlaşması gerekiyor. 

Faslı futbolcunun İspanyol kulübü ile olan anlaşması bir sezon sonra bitiyor.

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