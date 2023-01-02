Fenerbahçe aradığı stoperi Fas'ta buldu. El Yamiq geliyor

Sarı lacivertliler, Katar'daki Dünya Kupası'nda da oynayan ve dikkatleri üzerine çeken Faslı stoper Jawad El Yamiq'in peşine düştü.

Fransız basınında çıkan haberlere göre El Yamiq gelmeyi kabul etti. Ancak Fenerbahçe'nin kulübü Real Valladolid'le de anlaşması gerekiyor.

Faslı futbolcunun İspanyol kulübü ile olan anlaşması bir sezon sonra bitiyor.