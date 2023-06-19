Emre Ulaş'tan 40 yıl güleceğiniz Mehmet Şimşek karikatürü

Mizah ve gülmecenin ustası Emre Ulaş Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le ilgili müthiş bir karikatür çizdi. İşte Mehmet Şimşek'in hayatı boyunca unutamayacağı o hicranlı karikatür...

Emre Ulaş'tan 40 yıl güleceğiniz Mehmet Şimşek karikatürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yeni kabineyi açıklamıştı. Açıklanan kabineye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi. "Ben ekonomistim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Dolandırıcı" dediği Mehmet Şimşek'i göreve getirmesi gündem olmuştu.

Şimşek, atanmasının hemen ardından "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır" açıklamasını yapmıştı.

Derinleşen ekonomik krizde Şimşek kurtarıcı olarak görüldü. Şimşek’in bakan olmasının ardından Türk Lirası hızlı bir şekilde değer kaybetti. 1 ABD Doları 23. 60 seviyelerine kadar çıktı.

Durum böyle olunca da zamlar üst üste yağdı. Ekonomik kriz eşiğindeki vatandaş ise ne yapacağını şaşırdı, zamlar karşısında beli büküldü.

Mizah ve Hiciv ustası Emre Ulaş'tan yine çok konuşulacak bir karikatür geldi.

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Mehmet Şimşek’in konuştuğu karikatürde

“Benim rasyonel plana göre, kura bağlı olarak enflasyon artacak”

“Ama ücretler o kadar artmayacak. Enflasyon canavarı büyüdükçe halk daha da aç kalacak. Peki aç kalan halk ne yapacak”

“Enflasyonu hapur hupur yiyecek. Böylecee enflasyon bitecek.” İfadeleri yer alıyor.

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