Emre Ulaş'tan yıllarca unutulmayacak çift maaşlılar karikatürü

Emre Ulaş 5 bakan yardımcısının çift maaş alması ile ilgili dikkat çeken bir karikatür çizdi.

Emre Ulaş'tan yıllarca unutulmayacak çift maaşlılar karikatürü

5 bakan yardımcısı çift maaş aldığının ortaya çıkmasının ardından mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş'tan dikkat çeken bir karikatür geldi.

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NE OLMUŞTU?

İnternet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında yaptığı zammı 2 ay ertelemesiyle gündeme gelen Türk Telekom, bu kez de yönetim kurulundaki bakan yardımcılarının çift maaşlarıyla gündeme geldi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 5 bakan yardımcısı çift maaş aldığını açıklamıştı. Yavuzyılmaz'ın açıklamasına göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda 3, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ise 2 bakan yardımcısının çift maaşlı ve 5 bakan yardımcısı da Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda.

Yavuzyılmaz, belge ve bakan yardımcılarının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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