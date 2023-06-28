En başarılı belediye başkanları belli oldu

ORC Araştırma, 20 bin 600 katılımcıya belediye başkanlarının başarı oranlarını sordu. En yüksek oranı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen aldı.

En başarılı belediye başkanları belli oldu

ORC Araştırma yerel seçimlere 9 ay kala en başarılı belediye başkanlarını tespit etmeye yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Araştırma 30 büyükşehire bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede, toplam 20 bin 600 katılımcı ile yüz yüze yapıldı. Katılımcılara, "Geçtiğimiz 4 yılı değerlendirdiğiniz de büyükşehir ve ilçe belediye başkanınızın çalışmalarını başarılı buldunuz mu?" sorusu yöneltildi.

13-20 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma sonucunda, başarı oranı yüzde 55'in üzerinde olan 5 büyükşehir ve 10 büyükşehir ilçe belediye başkanı şöyle belirlendi:

EN BAŞARILI 5 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

1. Yüzde 60,4 Yılmaz Büyükerşen / Eskişehir

2. Yüzde 59,8 Fatma Şahin / Gaziantep

3. Yüzde 56,7 Mansur Yavaş / Ankara

4. Yüzde 56,2 Cengiz Ergün / Manisa

5. Yüzde 55,7 Osman Gürün / Muğla

EN BAŞARILI 10 BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANI

1. Yüzde 64,1 Alper Taşdelen / Çankaya

2. Yüzde 62,3 Mustafa Dündar / Osmangazi

3. Yüzde 61,4 Tevfik Göksu / Esenler

4. Yüzde 61,2 Semih Esen / Konyaaltı

5. Yüzde 60,7 Erhan Kılıç / Buca

6. Yüzde 59,8 Kürsat Engin Özcan / Nazilli

7. Yüzde 59,2 Deniz Köken / Eyüpsultan

8. Yüzde 58,2 Utku Gümrükçü / Çiğli

9. Yüzde 57,5 Fatma Kaplan Hürriyet / İzmit

10. Yüzde 57,1 Mehmet Çınar / Yeşilyurt

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