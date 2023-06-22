AKP’nin HÜDA PAR ve Barzani planı ortaya çıktı. Yerel seçimde bu taktik kullanılacak

AKP’nin yerel seçimdeki HDA PAR ve Barzani planı ortaya çıktı. AKP’nin söz konusu planda HÜDA PAR ile Barzani ailesinin sık sık birlikte görüntü vermesini istiyor.

AKP’nin HÜDA PAR ve Barzani planı ortaya çıktı. Yerel seçimde bu taktik kullanılacak

14 Mayıs seçimlerinden önce KDP ve Barzani ailesi ile temaslarını sıklaştıran iktidar, yerel seçim öncesinde de bu yakınlığını sürdürme kararlığında. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lirderi Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Erdoğan’ın, yeni döneminde Saray’da ağırladığı ilk liderler arasında yer alan Barzani ile “bölgede yaşanan gelişmeleri” ele aldığı açıklandı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, seçimlerde istediği sonucu almak için HDP’nin bölgedeki gücünü zayıflatmak isteyen AKP, Hizbullah ile organik bağa sahip olduğu bilinen HÜDA PAR’ı Cumhur İttifakı’na dahil etti. Dört HÜDA PAR’lıyı Meclis’e sokan AKP, propaganda sürecinde Kürt seçmene mesaj niteliğinde buluşmalar organize etti.

İktidar, HÜDAPAR’lı yöneticileri Erbil’e göndererek Barzani yandaşlarıyla “14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri hakkında fikir alışverişinde bulunulmasını” sağladı. Ardından iki parti arasındaki ilişkilerin sürdürüldüğü ve iki ayrı görüşmenin daha gerçekleştirildiği açıklandı. Bu süreçte, Barzani ve HÜDA PAR cephesinden HDP ve bölgedeki adaylarına çeşitli eleştiriler yöneltilmeye başlandı ve iki kesim, sık sık HDP yönetimini hedef aldı. İki parti arasındaki yakınlaşma, bu partilere yakın yayın organlarında geniş şekilde yer buldu.

YENİDEN BARZANİLER

Seçimlerin tamamlanmasının ardından sahneye yeniden Barzaniler çıktı. Ankara’ya gelen Mesrur Barzani, Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Irak ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

AKP ve Barazani temasında, HÜDA PAR ile Barzani ailesi arasındaki ilişkilerin yerel seçimler öncesinde de güçlendirilmesinin planlandığı ve iki oluşumun sık sık yan yana görüntü vermesinin bölge seçmeni için önemli olduğuna yönelik tespitlerin yapıldığı da öne sürüldü.

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