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En büyük deprem kaç büyüklüğünde olabilir? Dünya’da en çok kaç büyüklüğünde deprem olabilir?

Dünya tarihinde bu zamana kadar gerçekleşen en büyük deprem 9,5 büyüklüğündeydi. Uzmanlar dünyada en büyük depremin kaç büyüklüğünde meydana geleceğini araştırdı. Peki, en büyük deprem kaç büyüklüğünde olabilir? Dünya’da en çok kaç büyüklüğünde deprem olabilir?

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 14:48
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En büyük deprem kaç büyüklüğünde olabilir? Dünya’da en çok kaç büyüklüğünde deprem olabilir?

En büyük deprem kaç büyüklüğünde olabilir? Dünya’da en çok kaç büyüklüğünde deprem olabilir?
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Tarihteki en büyük deprem olan Büyük Şili Depremi 9,5 büyüklüğündeydi. Büyük Şili Depreminden daha büyük bir deprem olabilir mi merak ediliyor. Peki, en büyük deprem kaç büyüklüğünde olabilir? Dünya’da en çok kaç büyüklüğünde deprem olabilir?

Dünya tarihinde şimdiye kadar gerçekleşen en büyük deprem 22 Mayıs 1960'da Şili'nin Valdivia şehrinde yaşandı. Depremin büyüklüğü 9,5 olarak tespit edildi ve bu deprem dünya tarihine Büyük Şili Depremi olarak geçti.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) kayıtlarına göre sarsıntıların şiddeti nükleer saldırı gibiydi. Peki, Dünya üstünde 9,5’ten daha büyük bir deprem yaşanması mümkün mü? Bilim insanlarının bu soruya cevabı "Evet" olsa da böyle bir durumun yaşanma ihtimali oldukça düşük olarak görülüyor.

Çünkü 9.5'ten daha büyük bir depremin meydana gelmesi demek yer kabuğunda devasa bir parçanın kırılması yani çok derin ve uzun bir fayın hareket etmesi anlamına geliyor.

DÜNYA’DA EN ÇOK KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR?

Araştırmalara göre, Live Science'a konuşan jeolog Wendy Bohon, Dünya'da bunun yaşanabilecek yerlerin pek olmadığını söyledi.

Wendy Bohon, 9.5 büyüklüğündeki bir depremin gezegenimizin üretebileceği yaklaşık üst sınır olduğunu ve 10 büyüklüğünde bir depremin yaşanmasının son derece düşük göründüğünü ifade etti.

USGS'de Dünya üstünde 10 büyüklüğünde deprem yaratacak bir fay varlığının bilinmediğini ve böyle bir fay varsa bile gezegenin tamamını sarması gerektiğini belirtti.

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