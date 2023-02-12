Üşüyen insanların hakkını nasıl ödeyeceksin. Mehmet Faraç isyan ederek paylaştı

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları 7. gününde devam ederken, meydana gelen depremde can kaybı 20 bini aştı.

Deprem bölgesinden gelen son görüntüler insanları hem gururlandırdı hem de şok etkisi yarattı.

Paylaşılan bir görüntüde çadırda depremzedeler kalsın diye Mehmetçik'in açık havada uyuduğu görülürken, bir başka paylaşımda ise AFAD'dan çadır alan bir şahsın, insanlar soğukta üşürken çadırı arabasına garaj olarak kullanması tepki çekti.

Sosyal medyaya yansıya görüntülerde AFAD çadırlarının yanında arama kurtarma çalışmalarına ara veren askerlerimizin uyku tulumları içinde dinlendikleri görüldü.

AFAD çadırını arabasına garaj yapan bir şahıs sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bunun üzerine Mehmet Faraç sosyal medya hesabından olaya tepki gösterdi.

Faraç, "Çadırlar depremzedenin hakkıdır diye soğuk havada, açıkta uyuyan Türk askeri ve AFAD'dan aldığı çadırı arabası için garaj olarak kullanan bir yaratık" ifadelerini kullandı.

"UTANÇ VERİCİ"

Faraç'ın paylaşımı şöyle:

"Çadırlar depremzedenin hakkıdır diye soğuk havada, açıkta uyuyan Türk askeri ve AFAD'dan aldığı çadırı arabası için garaj olarak kullanan bir yaratık!!!

Utanç verici..."