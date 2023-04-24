Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse dikkat. Telefonun bataryasını yavaş yavaş öldürüyorlar

Bulut teknolojisinin önde gelen şirketlerinden pCloud tarafından yayımlanan rapora göre, telefonlarda en çok şarj tüketen uygulamalar ortaya çıktı.
Raporda yer alan bilgilere göre akıllı telefonlarda en çok şarj tüketen uygulamaların başında Fitbit ve Verizon yer aldı. Bu uygulamalar, telefonlardaki 16 kaynaktan 14’ünü arka planda sürekli çalıştırıyorlar. Bunlar arasında kamera, konum, mikrofon ve Wi-Fi kontrolü de bulunuyor.
Uygulamalar arasında popüler sosyal medya uygulamaları da yer aldı. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, TikTok ve LinkedIn da bulunuyor. Cihazın Wi-Fi, konum ve galerisini sürekli olarak kontrol ediyorlar.
Sosyal medya uygulamalarının yanı sıra, YouTube ve Netflix gibi, içerisinde video oynatılan uygulamaların da çok fazla şarj tükettiğini görebilmek mümkün. Bunlar ekran süresini artırıyorken, eş zamanlı olarak pil süresini de oldukça kısaltıyor.
TELEFON ŞARJINI EN ÇOK TÜKETEN UYGULAMALAR LİSTESİ
Fitbit
Verizon
Uber
Skype
Facebook
Airbnb
BIGO LIVE
Instagram
Tinder
Bumble
Snapchat
WhatsApp
Zoom
YouTube
Booking.com
Amazon
Telegram
Grindr
Likke
LinkedIn
Microsoft Teams
Ryanair
Bet365
Lyft
Twitter
Amazon Music
Depop
My Mcdonald’s
Reddit
Shazam
Shein
Spotify
Zara
Missguided
United Airlines
Yelp
Pinterest
Amazon Prime
Houseparty
Netflix
TikTok
Paypal
ASOS
Duolingo
Klarna
Signal
Slack
SoundCloud
Trainline
Uber Eats