Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse dikkat. Telefonun bataryasını yavaş yavaş öldürüyorlar

Bulut teknolojisinin önde gelen şirketlerinden pCloud tarafından yayımlanan rapora göre, telefonlarda en çok şarj tüketen uygulamalar ortaya çıktı.

Raporda yer alan bilgilere göre akıllı telefonlarda en çok şarj tüketen uygulamaların başında Fitbit ve Verizon yer aldı. Bu uygulamalar, telefonlardaki 16 kaynaktan 14’ünü arka planda sürekli çalıştırıyorlar. Bunlar arasında kamera, konum, mikrofon ve Wi-Fi kontrolü de bulunuyor.

Uygulamalar arasında popüler sosyal medya uygulamaları da yer aldı. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, TikTok ve LinkedIn da bulunuyor. Cihazın Wi-Fi, konum ve galerisini sürekli olarak kontrol ediyorlar.

Sosyal medya uygulamalarının yanı sıra, YouTube ve Netflix gibi, içerisinde video oynatılan uygulamaların da çok fazla şarj tükettiğini görebilmek mümkün. Bunlar ekran süresini artırıyorken, eş zamanlı olarak pil süresini de oldukça kısaltıyor.

TELEFON ŞARJINI EN ÇOK TÜKETEN UYGULAMALAR LİSTESİ

Fitbit

Verizon

Uber

Skype

Facebook

Airbnb

BIGO LIVE

Instagram

Tinder

Bumble

Snapchat

WhatsApp

Zoom

YouTube

Booking.com

Amazon

Telegram

Grindr

Likke

LinkedIn

Microsoft Teams

Ryanair

Bet365

Lyft

Twitter

Amazon Music

Depop

My Mcdonald’s

Reddit

Shazam

Shein

Spotify

Zara

Missguided

United Airlines

Yelp

Pinterest

Amazon Prime

Houseparty

Netflix

TikTok

Paypal

ASOS

Duolingo

Klarna

Signal

Slack

SoundCloud

Trainline

Uber Eats