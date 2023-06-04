En çok kullanılan Android sürümleri açıklandı

Android Studio cihazlara dair yeni bir rapor daha yayınladı.

Google, Android 14 dağıtımı için hazırlıklarını sürdürse de şirketin son sürümleri dağıtım açısından benzer bir başarıyı gösteremediği ortaya çıktı. Şirketin önceki yıllarda piyasaya sürdüğü Android 11 ve 12, küçük düşüşler yaşasa da hala Android sürümleri arasında popüler konumda oldukları ifade edildi.

Yapılan paylaşıma göre Android 11, Android cihazların yüzde 23,1’lik kesimi tarafından kullanılmaya devam ettiği ortaya çıktı.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; Android 13, yüzde 15 ile yükselişine devam ediyor. Android Studio’nun geçen ay yayınladığı raporda bu oran yüzde 12,1’di. Android sürümleri arasındaki makas giderek daralıyor.