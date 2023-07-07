En düşük emekli maaşı beş haneli olacak diyen mali müşavir yeni maaş tutarını açıkladı

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş en düşük emekli maaşı 5 haneli olacak diyerek yapılacak zam oranını açıkladı.
Karar'ın haberine göre, TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını duyurulmasının ardından detaylar belli olmaya başladı.
En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusuydu. Peki, SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ve EYT'liler ne kadar maaş alacak? İşte, emekli maaşı zammı son dakika haberi...
Emekli maaşı ile ilgili son durum günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Son olarak EYT'lilerin de dahil olmasıyla beraber 15,5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren konuya dair detaylar belli oluyor.
Emekli zammının en düşük 10 bin TL olup olmayacağı merak edilirken, Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu açıklamayı yaptı:
"Emekli maaşlarındaki artışın asgari ücretteki zamla orantılı olacağını düşünüyorum. Asgari ücrete yüzde 35’e yakın oranda zam yapıldı. Emekli maaşlarına da yüzde 35 oranında zam olacağına ilişkin beklenti içerisindeyiz.
Enflasyon farkı ve seyyanen zam ile birlikte memurlara beklentilerin üzerinde bir zam gerçekleşti. Biz emeklilere aynı oranda zam olacağını beklemiyoruz"
Geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL yapılmıştı. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"En düşük emekli maaşının 10 bin TL olarak belirleneceği ve diğer emekli maaşları için bunun biraz daha üzerinde artış olacağı kanaatindeyiz.
Yüksek prim ödeyenlerin kayıplarını ortadan kaldırmak için diğer çalışanlara daha yüksek zam yapılacaktır."