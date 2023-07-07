Emekli maaşları için Erdoğan'ın verdiği talimat ortaya çıktı. Emekliler refah payı bekliyordu

AKP'nin Meclis'e sunduğu 'Milli Dayanışma Paketi' adındaki torba yasada memur zammı çıkarken, bunun yanında da iğneden ipliğe zam gelmesi vatandaşın üzerine bir yük bindirdi. İşte o torba yasada zamların dışında olmayan tek bir şey vardı; O da Emekliye refah payı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün akşam yaptığı açıklamada "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda Bakanlarımıza gerekli talimatı verdim" diyerek emekli maaşlarına yapılacak artışla ilgili refah payının geleceğini duyurmuştu.

6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla SSK ve Bağkur emeklisinin anayasal hakkı olan enflasyon farkı 19.77 oldu. Bu rakamın üzerine verilecek refah payı emekliye zam olacak. Enflasyon oranı 19,77 rakamının üzerine emekli maaşlarına refah payı gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun yanıtını merak ediliyor. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL’ye çıkarılmıştı. Bu kararın ardından yaklaşık 8 milyon kişi aynı maaşı almaya başlamıştı.

Haber3'te yer alan bilgiye göre, emekli maaşlarına gelecek yüzde 19.77’lik zam kök maaş üzerinden yapılacaktı yani kök maaşı 6 bin lira olan emeklilerin yüzde 19.77’lik zamla 7 bin 500 lirayı geçemediği için maaşlarında bir değişiklik olmayacaktı. Bu nedenle refah payı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmişti.

KADEMELİ ZAM DÜZENLEMESİ SONBAHARA KALIYOR

Emeklinin yüzde 19.77’lik zam oranına refah payı eklenecek. Kademeli zam için ise gözler yeni yapılacak düzenlemede olacak. 15 Temmuz’dan sonra Meclis’in tatile girmesi bekleniyor. Ekim ayında yoğun mesai yeniden başlayacak emekli maaşlarına kademeli zam tarifesinin de Ekim ayında Meclis’e gelmesi bekleniyor. Yeni düzenleme ile hedef prim maaş dengesini sağlamak. Düşük maaş alanlara daha yüksek, yüksek maaş alanlara ise daha az zam öngörülüyor. Böylece 8 milyon emeklinin en düşükten eşitlenen maaşlarında bir değişim de gerçekleşmiş olacak.

EMEKLİLER YÜZDE 54 ZAM İSTİYOR

Tüm Emekliler Derneği (TÜM EMEK DER)’nden emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına ise zam talebi geldi. Genel Başkan Satılmış Çalışkan yaptığı açıklamasında "Tüm emekliler olarak beklentimiz, asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zamma ilk 6 aylık TÜFE oranı eklenerek yüzde 54 zam verilmesidir. Dul ve yetimlerin insanca bir yaşamı hak ettiği düşünülerek aldıkları aylıkların makul seviyeye ulaşması sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

ENFLASYONA GÖRE ZAM HESABI

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

TÜİK verilerine göre, Haziran'da enflasyon yüzde 3.92 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 38.21 oldu. Buna göre, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 19.77 oldu. Böylece emekli maaşlarına gelecek refah payı hariç zam yüzde 19.77 olmuştu.