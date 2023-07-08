Erdoğan'dan emekliye yapılan yüzde 25'lik zamma dair ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuştu. Emeklilere yapılan yüzde 25 zamla ilgili ilk değerlendirmesini yapan Erdoğan, "Emekli maaşlarında refah payı ile zam oranını yüzde 25'e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz." dedi.

Erdoğan'dan emekliye yapılan yüzde 25'lik zamma dair ilk açıklama

(AA) Seçim sonrası teşekkür ziyareti amacıyla Bayburt'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada toplu açılış törenine katıldı.

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zamla ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Emekli maaşlarına zam oranını refah payı ile yüzde 25'e çıkarıyoruz. Emeklileri enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

"DİK DURACAĞIZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "28 Mayıs'taki netice şu an Bayburt'ta kendisini gösteriyor.

Yiğitler, kahramanlar otağı Bayburt'u, bahçesiyle, bağıyla, ırmağıyla adeta cennet bahçelerinden bir bahçeyi andıran Bayburt'u, nice hak ve halk aşığının hikmet bahçelerinden gül devşiren Bayburt'u en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bayburt dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimlerde bir kez daha gösterdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Dik duracağız, endişelenmeyeceğiz. Rabbim yol ve kader arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum.

Bayburtlu kardeşlerimize şükran borcumuzu yeni eser ve hizmetlerle ödemenin gayretindeyiz. Bugün de şehrimize teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. Yatırımlarımızın toplu açılışını yapalım istedik.

"ALANDA 40 BİN KİŞİ VAR"

Tarım ve ormanda Kırklartepe Barajı'nı devreye alıyoruz. 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz.

Toplam değeri 2 Milyar 689 milyon lirayı aşan projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Ben emniyete sordum bugün meydanda kaç kişi var. Haberi aldım. Söyledikleri şu, 40 bin kişi var.

"SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ"

Emekli maaşlarında refah payı ile zam oranını yüzde 25'e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz.

Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.

Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Hayat pahalılığı ile mücadelemiz devam edecek.

Hileli yönetmelere başvuranlarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor. Maalesef hırsızlar çok. Bu hırsızlardan hesap sorulacak.

Hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemiz kararlı şekilde sürecek.

"PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Koronavirüs salgını küresel dengeleri alt üst etti. Fabrikalar aylarca kapalı kaldı, üretim birçok yerde durma noktasına geldi. Gelişmiş ülkelerde de kötü manzaralar yaşandı.

Biz bu süreci suhuletle atlattık. Hiç bir insanımızı sahipsiz bırakmadık, tam salgın krizi bitti derken bu sefer Karadeniz'deki komşularımızda savaş patlak verdi.

Dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi misafir ettik, Sayın Putin ile de inşallah Ağustos ayında bir araya geleceğiz.

Bir buçuk yıldır devam eden savaşın olumsuz etkilerinden ülkemizi korumaya çalışıyoruz. Ancak çevremizde yaşanan hadiselerin Türk ekonomisine etkisi olur.

"650 BİN KONUT YAPACAĞIZ"

50 bini aşkın insanımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminin ülkemize maliyeti 124 milyar dolar. Bütün bunların altından biz kalkıyoruz. Biz depremle mücadele noktasında da başarılı bir sınav verdik.

Şehirlerimizi hızlıca ayağa kaldırmak için gayret gösteriyoruz. Toplamda 650 bin konut yapacağız.

Gece gündüz demeden çalışacağız. Bu felaketin üstesinden 85 milyon olarak hep birlikte geleceğiz. Engelleri hep birlikte aşacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız. Bunu başardığımızda kimse bizim yolumuzu kesemez.

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