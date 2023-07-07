Emekli maaş zamları belli oldu. Emekliler taş kemirecek

Memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yüzde 17.55 ve yüzde 19.77 olan normal enflasyon zamlarının verilecek ek refah payıyla yüzde 25'e çıkarılması yönünde görüş oluştu.

EYT'liler dahil 16 milyona yakın emeklinin tamamına yüzde 25 oranında zam yapılacak.

EMEKLİLERE YANSITILMAMIŞTI

Memurlara yüzde 17.55 oranındaki normal zammın yanı sıra 8 bin 77 lira da seyyanen refah payı ödenmiş, emeklilere bu tutar yansıtılmamıştı.

İktidar, TÜİK'in açıkladığı tüketici enflasyonu doğrultusunda memur emeklilerinin zammını yüzde 17.55, diğer işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zam oranını da yüzde 19.77 olarak açıklamıştı.

Memur maaş teklifinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan önergeye göre memur, işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25 zam yapılacak.

Düzenleme, görüşmeleri süren torba yasa teklifine eklenecek.