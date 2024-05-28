En düşük emekli maaşını Erdoğan’dan önce açıkladılar! Şeref Oğuz ve Deniz Zeyrek’ten bomba kulis

Düzenleme: Kaynak: Sözcü TV
En düşük emekli maaşını Erdoğan’dan önce açıkladılar! Şeref Oğuz ve Deniz Zeyrek’ten bomba kulis

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca emekli vatandaş maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. Enflasyon karşısında maaşları iyice eriyen emeklilerle ilgili bomba bir kulis bilgisi geldi. En düşük emekli maaşıyla ilgili hem Deniz Zeyrek hem de Şeref Oğuz canlı yayında rakam paylaştı.

Ebru Baki’nin hazırlayıp sunduğu Para Politika’nın konukları Sözcü yazarı Deniz Zeyrek ile Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’du.

Temmuz ayında hesaplarına yatacak maaşı merak eden milyonlarca emekli vatandaşla bomba kulis bilgisi paylaştılar.

“EMEKLİ MAAŞI MAKSİMUM 13 BİN LİRA OLACAK”

Bir duyum aldığını belirten Deniz Zeyrek, “Maksimum 13 bin lira olacak en düşük emekli maaşı… Kök maaş konusunda emin eğilim. 10 bin lira emekli maaşı alan 13 bin lira olacak.

“KÖK MAAŞI 8 BİN LİRA OLAN 10 BİN 500 LİRA ALACAK”

Kök maaşı 8 bin olan, 10 bin 500 - 11 bin lira civarında olacak. Gerçekten Mehmet Bey zorda… Parası yok. Bütün dengeler alt üst olacak” ifadelerini kullandı.

“ENFLASYON FARKI + REİS PAYI GELİR”

Bir bilgi de Şeref Oğuz’dan geldi. Oğuz, “Emekliye gelince enflasyon farkı + Reis payı ya da Beyefendi farkı koyulacakmış gibi hissediyorum. 15 bin lira olsa da tatmin olunmayacak” diye konuştu.

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