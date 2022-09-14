Günde bir şeftali yemenin 10 şaşırtıcı etkisi

CNN Türk’ün haberine göre; Lezzetli olmasının yanı sıra şeftali oldukça besleyici olduğu biliniyor ve daha iyi sindirim, daha pürüzsüz bir cilt ve alerjileri hafifletme gibi birçok sağlık yararına sahip olduğu vurgulandı.

Antioksidanların çoğu şeftali posasında bulunur. Şeftali düşük kalorili bir meyvedir. Günlük olarak tüketilen enerjiye kıyasla, yağ kütlesindeki artıştan sorumlu hiçbir besin maddesi içermediği vurgulandı.

Protein, lif, kalsiyum, fosfor, potasyum, demir ve çinko bakımından zengin olan şeftaliler, aynı zamanda A vitamini ve birçok polifenol (fenolik asitler, flavonoidler ve antosiyaninler) içerdiği ifade edildi.

En sevilen meyveler arasında yer alan şeftali, tüm çeşitleriyle dünyanın dört bir yanında son derece popülerdir ve binlerce yıl önce Çin'de ortaya çıktığı düşünülmekte olduğu biliniyor.

İŞTE GÜNDE BİR ŞEFTALİ YEMENİN 10 ŞAŞIRTICI ETKİSİ:

- Güçlü antioksidan etki gösterir

- Kalp sağlığını iyileştirir

- Sindirime yardımcı olur

-Cildi korur

- Alerjileri hafifletir

-Bazı kanser türlerini önler

- Bağışıklık sistemini korur

- Vücudu toksinlerden korur

- Kan şekerini düşürür

- Çok yönlüdür

ŞEFTALİ MÜKEMMEL VİTAMİN, MİNERAL VE ANTİOKSİDAN KAYNAĞIDIR. ORTA BOY BİR ŞEFTALİ (150 GR) ŞUNLARI İÇERİR:

- 58 kalori

- 1 gr protein

- 1 gr'dan az yağ

- 14 gr karbonhidrat

- 2 gr lifl

- Günlük alınması gereken A vitamininin yüzde 10'u

- Günlük alınması gereken C vitamininin yüzde 17'si

- Günlük alınması gereken E vitamininn yüzde 5'i

- Günlük alınması gereken K vitamininin yüzde 5'i

- Günlük alınması gereken potasyumun yüzde 8'i

- Günlük alınması gereken niasinin yüzde 6'sı

- Günlük alınması gereken bakırın yüzde 5'i

- Günlük alınması gereken manganezin yüzde 5'i