Deve bayıltan sıcakları başlıyor. Çıra gibi yanacağız 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece altında, batı ve güney kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren Marmara Bölgesi’nden başlayarak artacağını duyurdu.

Meteoroloji'nin Hava Durumu raporuna göre pazartesi gününe kadar sıcaklıklar tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

En sıcak gün cumartesi olacak. Cumartesi güne öğlen saatlerinde zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması uyarası yapıldı.

Açıklamada "Ani Sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.