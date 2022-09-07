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Çöl sıcakları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugünden itibaren yurtta etkisini yitirecek olan yağışlı hava dalgasının ardından hava sıcaklıkları artışa geçecek. Gelecek olan çöl sıcakları serin günleri mumla aratacak.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 10:23
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 10:26
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Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapıyor. Çöl sıcakları geliyor. Yaz bitti diye düşünme esas şimdi yandık

Çöl sıcakları geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın ilerleyen günlerine dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Verilere göre bugünden itibaren yükselişe geçecek olan sıcaklık değerleri ilerleyen günlerde daha da artacak.

Sıcaklıkların hafta sonu Ege, Akdeniz ve Güney Anadolu Bölgesi’nde 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. 

Uzmanlar bunaltıcı sıcaklarda kronik hastalığı olanların ve yaşlıların özellikle öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaları konuşunda uyarıyor.

Öte yandan 2 gün önce hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü Şanlıurfa'da vatandaşlar mesire alanları, parklarda ve tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki yeşil alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı. Bazı çocuklar ise kentteki süs havuzları ile Hasan Paşa Cami Havlusundaki su kanalına girerek serinledi.

 

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Mümin
7.09.2022 10:52
Yaklaşık 50.000 insanın dayanılmaz acılar içinde ölmesine, 5.000 insanın kayıp olmasına neden olan, 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depremini yapan kim? Dayanılmaz sıcakları yapan kim? Öyleyse...  
 
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