Çöl sıcakları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın ilerleyen günlerine dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Verilere göre bugünden itibaren yükselişe geçecek olan sıcaklık değerleri ilerleyen günlerde daha da artacak.

Sıcaklıkların hafta sonu Ege, Akdeniz ve Güney Anadolu Bölgesi’nde 40 dereceye yaklaşması bekleniyor.

Uzmanlar bunaltıcı sıcaklarda kronik hastalığı olanların ve yaşlıların özellikle öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaları konuşunda uyarıyor.

Öte yandan 2 gün önce hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü Şanlıurfa'da vatandaşlar mesire alanları, parklarda ve tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki yeşil alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı. Bazı çocuklar ise kentteki süs havuzları ile Hasan Paşa Cami Havlusundaki su kanalına girerek serinledi.