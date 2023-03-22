Dünyaca ünlü çöl denize döndü

Umman'daki hava koşullarını izleyen Umman Meteoroloji Departmanına göre, ülkede Kuzey Al Batinah, Musandam, Buraimi ve Dhofar kentinde sağanak yağışlar etkili oldu.

Ülkede şiddetli yağmurun etkisiyle sel fekaleti yaşanırken yolların yağmur sularının etkisiyle kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Dünyaca ünlü çöllerden biri Thumrait Çölü de aşırı yağış nedeniyle resmen denize döndü.

Çölde çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Meteoroloji Dairesi, Umman'ın kuzey kesimlerindeki şiddetli yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini belirtti ve vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.