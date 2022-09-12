Ve Arda Turan futbolu resmen bıraktı

En son Galatasaray'da forma giyen Arda Turan futbolu bıraktığını eşinin YouTube kanalından yayınladığı bir video ile açıkladı.

Son olarak Galatasaray forması giyen Arda Turan, futbol kariyerini noktaladı.



Ardan Turan, veda haberini eşinin YouTube hesabındaki videoyla duyurdu.

Arap yarımadası ve ABD'den istediği seviyede teklif alamayan deneyimli futbolcu, kısa süre önce bu kararı ailesi ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı. Arda futbola veda ettiğini özel kliple duyurdu.

BARCELONA’YA TRANSFERİ OLAY YARATMIŞTI

Kariyerine Bayrampaşa Altıntepsi'de başlayan Arda Turan Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formaları giydi. 2011 yılında 13 milyon euroya Atletico'ya transfer olan yıldız orta saha 2015'te ise 34 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

BAŞARILARLA DOLU

Kariyeri başarılarla dolu olan Arda Turan 2007-2008 yılında Galatasaray'la ilk şampiyonluğunu kazandı. Arda, Atletico Madrid'te ise La Liga şampiponluğu, UEFA Avrupa Ligi Kupası, Süper Kupa kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımın en büyük yıldızlarından oldu.

Galatasaray altyapısından profesyonel olan Arda Turan, sırasıyla Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona, Başakşehir ve Galatasaray formalarını giymişti..