En ucuz BMW fiyatı artık ucuz değil. Dolar fırlayınca BMW almak hayal oldu

Döviz kurundaki yükseliş otomobil fiyatlarını uçurdu. BMW’nin Haziran ayı fiyat listesi dudak uçuklattı.

En ucuz BMW fiyatı artık ucuz değil. Dolar fırlayınca BMW almak hayal oldu

Editör: Ayşe Memiş

Dolardaki artış nedeniyle otomobil markaları zam üstüne zam yaptı. Firmalar neredeyse her gün etiket değiştirmek durumunda kaldı. Zaman zaman yüzde 70’lere varan zamlar söz konusu oldu.

Otomotiv piyasasındaki bu zam furyası durdurulamıyor.

Alman otomotiv devi BMW’nin de Haziran ayı zamlı fiyat listesi belli oldu.

BMW 1 serisinden BMW118i serisi 1.530. 200 TL fiyatı ile en ucuz otomobil oldu.

BMV M8 Gran Coupe xDrive serisi ise 13. 469.700 TL fiyatı en pahalı modeller arasına girdi.

Geçen yıl Ekim ayında BMW 320i Sedan Sport Line 730.000 TL idi.,

BMW 320i Sedan M Sport modelin fiyatı ise 792.200 TL idi.

İşte fiyat listesi:

bmv1-001.jpg

bmv2-001.jpg

bmv3-001.jpg

bmv4-001.jpg

bmv5-001.jpg

bmv6-001.jpg

bmv7-001.jpg

bmv8-001.jpg

bmv-model-001.jpg

Öne Çıkanlar
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Son Haberler
Doların 35 TL’nin üstünde olmasını istediler. Yok artık Ekonomi
Doların 35 TL’nin üstünde olmasını istediler. Yok artık
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı Güncel
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Her 5 çocuktan 1'inde görülüyor. Uzmanı beslenme önerilerini sıraladı Sağlık
Her 5 çocuktan 1'inde görülüyor. Uzmanı beslenme önerilerini sıraladı
Bebek soğuk aldığında ilk neler yapılmalı Sağlık
Bebek soğuk aldığında ilk neler yapılmalı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı Ekonomi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 9 gözaltı Güncel
Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 9 gözaltı
'Başparmakla şınav çekme rekoru' ile Guinness'e girdi Güncel
'Başparmakla şınav çekme rekoru' ile Guinness'e girdi