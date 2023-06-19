En ucuz BMW fiyatı artık ucuz değil. Dolar fırlayınca BMW almak hayal oldu

Editör: Ayşe Memiş

Dolardaki artış nedeniyle otomobil markaları zam üstüne zam yaptı. Firmalar neredeyse her gün etiket değiştirmek durumunda kaldı. Zaman zaman yüzde 70’lere varan zamlar söz konusu oldu.

Otomotiv piyasasındaki bu zam furyası durdurulamıyor.

Alman otomotiv devi BMW’nin de Haziran ayı zamlı fiyat listesi belli oldu.

BMW 1 serisinden BMW118i serisi 1.530. 200 TL fiyatı ile en ucuz otomobil oldu.

BMV M8 Gran Coupe xDrive serisi ise 13. 469.700 TL fiyatı en pahalı modeller arasına girdi.

Geçen yıl Ekim ayında BMW 320i Sedan Sport Line 730.000 TL idi.,

BMW 320i Sedan M Sport modelin fiyatı ise 792.200 TL idi.

İşte fiyat listesi: