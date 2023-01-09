Yılbaşından beri 3 kez zam geldi. En ucuz etin kilosu kaç lira oldu?

Yeni yılda açıklana asgari ücret daha cebe girmeden eridi. Tüm sektörlere art arda zamlar yağdı. Et fiyatları da aldı başını gidiyor.

Ekonomi gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel’in haberine göre, İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi son bir ayda et fiyatlarına yüzde 30 zam geldiğini bildirdi.

Aydın Tüfekçi, kıyma fiyatının 200 liraya ve kuşbaşının 220 liraya yükseldiğini belirterek, Bakanlık, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yaptıkları görüşmeler sonucunda bu ay içinde karkas et ithalatına başlanacağını söyledi.

EN DÜŞÜK ETİN KİLOSU 200’ÜN ÜSTÜNDE

Kırmız ette yeni yılda gelen zamlarla en düşük etin kilogram fiyatı 200 liranın üstüne çıktı. Yeni yılın ilk haftasında ete üç kez zam geldi. Böylece İstanbul’da kasaplarda et fiyatı kalitesine ve bölgeye göre değişmekle beraber fiyatlar kıymada 200 liraya, kuşbaşında 220 liraya, kuzu kemikli ette 200 liraya ve kuzu kemiksiz ette 315 liraya kadar çıkmış bulunuyor.

"SON BİR HAFTADA YÜZDE 15 ZAM"

Tüfekçi şunları söyledi:

“Son bir haftada gelen zamlar yüzde 15’i buldu. Şu anda İstanbul’da kuzu karkas etin fiyatı 135 ile 140 liraya dayandı. Dana karkas 130 lira civarında ve zamlar devam ediyor. Son gelen zamlarla beraber kuzu eti toptan satışı 105 liradan 140 liraya ulaştı. Dana eti ise 98 lira iken şu anda 130 liraya yükseldi”

Kısa bir zaman içerisinde karkas et ithalatının yapılacağını belirten Tüfekçi, “Canlı hayvan şu an geliyor ama kesim için de hayvan getirilecek. ESK anlaşmalarını yaptı ve bu ay içinde karkas et getirmeyi planlıyor. Fakat ESK’nın nasıl bir satış politikası olacak bilemiyoruz. ESK şu an perakende kasaba et vermiyor. Mevcut fiyat artışı piyasada bir arz-talep meselesinden kaynaklanıyor ve talep fazla olduğu için yükseliyor. Fiyatların durması ve düşmesi için üretim maliyetlerinin düşmesi gerekiyor. Girdi maliyetleri düşmedikçe et fiyatlarında artış devam edecek” ifadelerini kullandı.

CİĞERİN KİLOSU 200 LİRAYA YÜKSELDİ

Kuzu etinde şu an mevsimsel geçişten dolayı sorun yaşandığını ama bu yılkinin aşırı şekilde gerçekleştiğine dikkat çeken Tüfekçi, “Bu sene aşırı fiyat artışı yaşandı ve kesimler az olduğu için fiyatlar yükseldi. Talep fazla olduğu için arz sağlanamıyor. Yine kuyruk yağı ise 115 ile 125 lira arasında yer alıyor. Kuyruk yağındaki yükseliş kuzu kesiminden kaynaklanıyor. Öte yandan ciğerin toptan kilogram fiyatı ise 200 liraya yükseldi” şeklinde konuştu.

ET VE SÜT KURUMU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, yıl sonu değerlendirme toplantısında “Yerli üreticiden ürettiğimiz et ve et ürünleri ile süt ürün çeşitlerini mağazalarında ve diğer satış noktalarında piyasa ortalamasının yüzde 30-40 altında fiyatlarla tüketicilere ulaştırmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın et ve süt ürünleri ihtiyaçlarını uygun fiyata karşılamak ve daha geniş tüketici kitlesine ulaşmak amacıyla Kurum mağazalarımızın yanında Tarım Kredi Marketlerde et ve et ürünlerimizi tüketicilerimize uygun fiyatlarla sunuyoruz. 2023 yılında da bu uygulamamız devam edecek'' şeklinde konuşmuştu.