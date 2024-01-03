ENAG enflasyonu açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
ENAG enflasyonu açıkladı
ENAG 2023 yılı aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,12 artarken yıllık bazda ise yüzde 127,21 oldu.

Bağımsız araştırma grubu ENAG aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,12 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 127,21 oldu.

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Kasım ayında ise E-TÜFE aylık yüzde 5,58 artarken yıllık da yüzde 129,27 yükseldi.

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GÖZLER TÜİK'E ÇEVRİLDİ

Öte yandan yıl sonunda emekli ve memur maaş zammına doğrudan, özel sektör çalışanlarının maaşına ise dolaylı olarak etki edecek olan enflasyon TÜİK tarafından belirleniyor.

TÜİK kasım ayı enflasyon oranı saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanan rakamlar ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli olacak.

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