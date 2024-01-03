Bedelli askerlik ücretine gelen zam belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte bedelli askerlik ücretleri de belli oldu.

Enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.

2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartılmıştı.

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti.



2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli oldu.

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 49.25 oldu Böylece bedelli askerlik ücreti ne yapılacak zam, bu oranda olacak.

Buna göre 122 bin 351 lira olan bedelli askerlik ücreti, yüzde 49.25 zam ile birlikte 182 bin 608 TL'ye yükselecek.