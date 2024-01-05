Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye’de 40 aydır aralıksız artıyor

Birleşmiş Milletler küresel gıda fiyatlarının gerilediğini açıkladı. Gıda fiyatları tüm dünyada son 2 yılın en düşük seviyesine gelirken Türkiye’de ise 40 aydır aralıksız yükseliyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi aydan aya değişimde Kasım ayındaki 120,4 seviyesinden yüzde 1,5 düşüşle aralık ayında 118,5'e geriledi.

Böylece endeks Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti.

ŞEKER FİYATLARI 9 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

FAO Hububat Fiyat Endeksi, buğday, mısır, pirinç ve arpa fiyatlarının yükselmesiyle kasım ayına göre yüzde 1,5 arttı.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise palm, soya, kolza tohumu ve ayçiçeği tohumu yağı alımlarındaki durgunluğu yansıtarak kasım ayına göre yüzde 1,4 geriledi. Yağ fiyatları önceki yıla göre yüzde 32,7 düştü.

FAO Şeker Fiyat Endeksi kasım ayına göre yüzde 16,6 gerileyerek dokuz ayın en düşük seviyesine indi, ancak yine de Aralık 2022'ye göre yüzde 14,9 arttı. Aralık 2022'ye göre yüzde 9 artış gösterdi.

ET FİYATLARI DA GERİLEDİ

FAO Et Fiyat Endeksi, Asya'dan domuz eti için devam eden zayıf ithalat talebinin etkisiyle kasım ayına göre yüzde 1,0 düştü. Endeks Aralık 2022'nin yüzde 1,8 altında kaldı.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Aralık 2022 değerinin yüzde 16,1 altında kalmasına rağmen kasım ayına göre yüzde 1,6 artış gösterdi.

TÜRKİYE'DE GIDA FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Küresel gıda fiyatları neredeyse son 2 yılın en düşük seviyesine gerilerken Türkiye’de Eylül 2020’den bu yana 40 aydır aralıksız yükseliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, gıda fiyatları yıllık olarak gıda fiyatları 2023'te yüzde 72,01 artış gösterdi. Aralıkta gıda fiyatları aylık bazdaysa yüzde 4,81 arttı. Aralık ayında genel enflasyonu yüzde 64,77 düzeyindeydi.