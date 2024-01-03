Benzine, motorine alkollü içkiye ve sigaraya dev ÖTV zammı. Enflasyonun açıklanmasıyla ortaya çıktı

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları sadece emekli ve memur maaşlarına değil çeşitli ürünlere de gelecek zamları ortaya çıktı. Üretici fiyat enflasyonunun belli olmasıyla birlikte benzin, motorin, alkollü içki ve sigaraya uygulanan ÖTV yüzde 25,6 oranında artacak.