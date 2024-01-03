Benzine, motorine alkollü içkiye ve sigaraya dev ÖTV zammı. Enflasyonun açıklanmasıyla ortaya çıktı

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Benzine, motorine alkollü içkiye ve sigaraya dev ÖTV zammı. Enflasyonun açıklanmasıyla ortaya çıktı
TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları sadece emekli ve memur maaşlarına değil çeşitli ürünlere de gelecek zamları ortaya çıktı. Üretici fiyat enflasyonunun belli olmasıyla birlikte benzin, motorin, alkollü içki ve sigaraya uygulanan ÖTV yüzde 25,6 oranında artacak.

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanmasıyla birlikte akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına 6 aylık ÜFE oranında zamlanması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 6 aylık ÜFE’nin yüzde 25,60 olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinde otomatik zamları uygulayıp uygulamama konusunda yetki bulunuyor.

Aksi yönde bir karar alınmazsa otomatik olarak akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına altı aylık ÜFE oranında zam gelmesi bekleniyor.

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