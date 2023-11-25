Endonezya Hastanesi tamamen boşaltıldı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü el-Kudra, yoğun bombardıman hedefi olan bölgedeki sağlık merkezlerinden Endonezya Hastanesi'nin tamamen boşaltıldığını söyledi.

KAYNAK: AA
Endonezya Hastanesi tamamen boşaltıldı

Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, "Endonezya Hastanesi tamamen boşaltıldı. Geri kalan yaralıları Şifa Hastanesi'nden tahliye etmeye çalışıyoruz." dedi.

"GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ SAĞLIK DURUMU ÇOK KÖTÜ, FELAKET BOYUTUNDA"

Gazze Şeridi'ne giren tıbbi yardımların yetersiz olduğunu aktaran Kudra, son yardımların daha önce Gazze'ye giren yardımlardan çok daha az olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumunun çok kötü, felaket boyutunda ve tamamen çöktüğünü vurgulayan Kudra, Gazze'de sağlık açısından gerekli önlemlerin alınamadığını dile getirdi.

Kudra "Yaklaşık 900 bin Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sadece 3 hastane çok sınırlı imkanlarla çalışıyor." dedi.

Öne Çıkanlar
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Son Haberler
Volkan Demirel'den flaş itiraf Spor
Volkan Demirel'den flaş itiraf
Dünyanın en pahalı havyarı Türkiye'de satılıyor. Fiyatını duyanın gözleri fal taşı gibi açıldı Gündem
Dünyanın en pahalı havyarı Türkiye'de satılıyor. Fiyatını duyanın gözleri fal taşı gibi açıldı
Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 3 kişi yakalandı Gündem
Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 3 kişi yakalandı
İzmir’de çatının uçma anı böyle görüntülendi Yaşam
İzmir’de çatının uçma anı böyle görüntülendi
Antalya'da 8 yeni örümcek türü keşfedildi Gündem
Antalya'da 8 yeni örümcek türü keşfedildi
Hollywood yıldızı Natalie Portman çocuk oyuncuları uyardı. “Ben şanslıydım” Magazin
Hollywood yıldızı Natalie Portman çocuk oyuncuları uyardı. “Ben şanslıydım”
Ankara'da komşular arasında silahlı kavga Yaşam
Ankara'da komşular arasında silahlı kavga