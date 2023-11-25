Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, "Endonezya Hastanesi tamamen boşaltıldı. Geri kalan yaralıları Şifa Hastanesi'nden tahliye etmeye çalışıyoruz." dedi.

"GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ SAĞLIK DURUMU ÇOK KÖTÜ, FELAKET BOYUTUNDA"

Gazze Şeridi'ne giren tıbbi yardımların yetersiz olduğunu aktaran Kudra, son yardımların daha önce Gazze'ye giren yardımlardan çok daha az olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumunun çok kötü, felaket boyutunda ve tamamen çöktüğünü vurgulayan Kudra, Gazze'de sağlık açısından gerekli önlemlerin alınamadığını dile getirdi.

Kudra "Yaklaşık 900 bin Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sadece 3 hastane çok sınırlı imkanlarla çalışıyor." dedi.