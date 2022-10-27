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  • Endonezya’da 6 metrelik dev piton bir kadını yutmuştu. Görüntüleri ortaya çıktı

Endonezya’da 6 metrelik dev piton bir kadını yutmuştu. Görüntüleri ortaya çıktı

Endonezya'da 56 yaşındaki bir kadın kauçuk toplamak için ormana gitmesinin ardından kaybolmuş, 2 gün kayıp olan kadın, ekiplerin araması sonucunda 6 metrelik pitonun midesinde bulunmuştu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 23:27
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Endonezya’da 6 metrelik dev piton bir kadını yutmuştu. Görüntüleri ortaya çıktı

Endonezya’da 6 metrelik dev piton bir kadını yutmuştu. Görüntüleri ortaya çıktı
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56 yaşındaki kadının 6 metrelik dev pitonun karnından çıkarıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Endonezya'nın Jambi eyaletinde 54 yaşındaki Jarrah isimli kadın kauçuk toplamak için ormana gitmesinin ardından kayboldu. Kadından haber alınamaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler iki günlük aramanın sonucunda ormanda midesi şişmiş halde 6 metre uzunluğunda bir piton buldu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedinin yılanın midesinde olduğu anlaşıldı.

﻿Endonezya'da kaybolan kadın, 6 metrelik pitonun midesinde çıktı﻿Endonezya'da kaybolan kadın, 6 metrelik pitonun midesinde çıktı

Arama ekibinden yetkili yaptığı açıklamada, "Kurban, cuma günü ağaçlardan kauçuk toplamak için ormana gitti. Kadından haber alınamayınca ailesi yerel yetkililere kayıp olduğunu bildirdi ve o zamandan beri bölgede arama yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından aradığımız kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı" dedi.

54 yaşındaki kayıp kadının piton yılanı tarafından canlı canlı yenildiği öğrenildi.

Yılanı yakalayan köylüler karnını yardı.

Kadının cesedi hiç bozulmamıştı.

Henüz sindiremeden kadının cesedini bulan köylüler dehşete düştü.

Kadının başı, bedeni, ayakları her şeyi duruyordu.

Kadını piton yılanın yutması tam 2 saat sürmüş ve kadın o sırada canlıymış.

 

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