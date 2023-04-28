Endonezya'da 78 kişiyi taşıyan bot battı: 11 kişi öldü

Endonezya'nın batısında 78 kişiyi taşıyan bir hız botunun batması sonucu, 11 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da 78 kişiyi taşıyan bot battı: 11 kişi öldü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Pekanbaru Arama Kurtarma Dairesi Müdürü Nyoman Sidhakarya, batan bottaki 78 kişiden 58 kişiyi kurtardıklarını açıkladı.

Sidhakarya, 11 kişinin cesedine ulaşıldığını, 9 kişinin ise kayıp olduğunu kaydetti.

Kurtarılan kişilerden bazılarının baygın olup tedavi altına alındığını ifade eden Sidhakarya, yolcuların bayram ziyaretinden döndüğünü belirtti.

Botun batma sebebine ilişkin inceleme başlatılırken görgü tanıkları botun, tomruğa çarpması sonucu alabora olduğunu iddia etti.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Deniz yolu ulaşımının yaygın olduğu Endonezya'da bot kazalarına sıklıkla rastlanıyor. 2018'de Kuzey Sumatra'da bir botun batması sonucu 167 kişi hayatını kaybetmişti.

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