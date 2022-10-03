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FIFA'da bayraklar yarıya indirildi

Endonezya’da cumartesi akşamı meydana gelen stadyum faciasında, 125 kişi hayatını kaybetti, 21'i ağır 304 kişi yaralandı. FIFA'nın İsviçre’deki genel merkezinde bayrakları yarıya indirdi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 15:20
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Endonezya'da yaşanan futbol faciası sonrası FIFA'da bayraklar yarıya indirildi

FIFA'da bayraklar yarıya indirildi
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Endonezya Liga 1 ekiplerinden Arema Malang FC ile Persebaya Surabaya arasında cumartesi günü oynanan maçın ardından yaşanan olaylarda taraftarlar arasında arbede yaşanmış ve binlerce futbol taraftarı Kanjuruhan Stadyumu’nun çıkışlarına akın etmişti.

Yerel medya, polisin olaylar sırasında biber gazı sıktığını ve bazı taraftarların paniğe kapıldığını belirtti. Yetkililerin yaşanan izdihamda hayatını kaybedenleri önce 174 olarak açıkladığı, daha sonra 125 olarak kesinleştirdiği ölü sayısı sebebiyle FIFA Genel Merkezi’ndeki bayraklar yarıya indirdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, olayla ilgili açıklama yaparak, “Endonezya'da Arema FC ile Persebaya Surabaya arasında Kanjuruhan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın sonunda meydana gelen trajik olayların ardından futbol dünyası şokta. Bu, futbolla ilgili herkes için karanlık bir gün ve kavrayışın ötesinde bir trajedi. Bu trajik olaydan sonra hayatını kaybeden kurbanların ailelerine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimi sunuyorum. FIFA ve küresel futbol topluluğu olarak, bu zor zamanda tüm düşüncelerimiz ve dualarımız Endonezya Cumhuriyeti halkı, Asya Futbol Konfederasyonu, Endonezya Futbol Federasyonu ve Endonezya Futbol Ligi, mağdurlar ve yaralananlar ile birlikte” dedi.

Olayların yaşandığı Doğu Java kentinde polis, soruşturma başlattığını belirterek olayda sorumluluğu bulunan ve stadyumda görev yapan polis dahil herkesi sorgulayacaklarını ifade etti. Polis, yaralanan kurbanların tanıklıklarının yanı sıra stadyum çevresi ve içindeki 32 CCTV kamerası görüntülerinin inceleneceğini vurguladı. Polis, yaralıların 21’i ağır 304 kişi olduğunu açıkladı.

Güvenlik Bakanı Mahfud MD sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı açıklamada yaralıların hastane masraflarının, Malang Valiliği tarafından karşılanacağını duyurdu. Bakan ayrıca 38 bin kapasiteli stadyumda oynanan maç için 42 bin bilet satıldığını vurguladı. Bakan Mahfud, olayın iki takımın taraftarları arasındaki bir tartışmadan çıkamayacağını belirterek maç günü stadyumda sadece Arema takımın taraftarlarının bulunduğunu ve Persebaya taraftarlarının stadyuma alınmadığının altını çizdi.

Güvenlik Bakanı açıklamasında şunları kaydetti;

“Kanjuruhan trajedisinin Persebaya ve Arema taraftarları arasında bir çatışma olmadığını vurgulamam gerekiyor. Çünkü o maçı Persebaya taraftarlarının izlemesine izin verilmedi. Sahadaki taraftarlar sadece Arema taraftarıydı. Bu nedenle kurbanlar genellikle itişme, birbirini ezme, ezilme ve nefes darlığı nedeniyle öldü.”

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