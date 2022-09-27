Doğalgaza fahiş zam yapılınca Enerji Bakanı vatandaşların sinir uçlarına dokunacak öneride bulundu. Isınmak için perdeyi açın evinize güneş girsin

Vatandaş işsizlik, artan gıda fiyatları, ödeyemedikleri fatura bedelleri sebebiyle isyan etmeye devam ederken; daha önce tepki çeken “Kışın kombi derecesini indirin, yazın klima derecesini yükseltin” diyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şimdi de, “Aklınla Verimli Yaşa” adlı tasarruf tedbirleri kitapçığı yayınladı.

Kitapçıkta, elektrikte yüzde 35, petrolde yüzde 25 ve doğalgazda yüzde 50 tasarruf sağlanacağı iddiasıyla vatandaşlara “Kısa mesafelerde yürüyün ya da bisiklete binin. Saçınızı kurutma makinesi ile değil, havlu ile kurutun. Banyoya kum saati koyun, 4 dakikadan fazla duş yapmayın. Kışın fırını kullandıktan sonra kapağını açıp, ortamı ısıtın. Düşük katlar için asansöre binmeyin, merdivenden çıkın” tavsiyeleri verildi.

Dönmez ile birçok bakan ve üst düzey bürokrat, 245-330 beygir gücünde Mercedes ve Audi makam aracı kullanırken, kitapçıkta vatandaşlara “Yüksek motor hacmine sahip araç kullanmayın” önerisi de yapıldı.

İşte kitapçıktaki diğer ilginç önerilerden bazıları;

-Evinizin duvarlarını açık renge boyatın

-Binaların güney cephesine yaprak döken ağaçlar dikin.

-Kışın perdeleri açın, içeriye güneş ışığı girsin.

-Radyatör arkasına yalıtım levhası yerleştirin ve önüne mobilya koymayın, ana girişlerde çift kapı ya da döner kapı kullanın.

-Gereksiz yere ani fren yapmayın, gaza basmayın.

-Araç bekleme halindeyken kontağı kapatın.

-Araçta hava akımını engellemek için camları açmayın.

-Bagajda bulunan gereksiz eşyaları çıkarın

-Çamaşır ve bulaşık makinesinde ön yıkama yapmayın.

-Çamaşırları asarak kurutun, kurutma makinesi kullanmayın.

-Bulaşıklardaki kaba atıkları yemekte kullanılan peçeteyle temizleyin.