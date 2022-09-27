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Cemal Enginyurt Enerji Bakanı'na sert tepki. Siz Bakanlıkları ve Sarayı perde açarak mı ısıtıyorsunuz

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın tasarruf kitapçığındaki “Isınmak için perdeyi açın, evinize güneş girsin...” ifadelere sert tepki gösterdi. Enginyurt yukardaki başlığı söyleyip "Milletle kafa bulmak böyle oluyor" dedi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 15:46
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Siz Bakanlıkları ve Sarayı perde açarak mı ısıtıyorsunuz. Cemal Enginyurt'tan Isınmak için perdeyi açın, evinize güneş girsin diyen Enerji Bakanı'na olay tepki

Cemal Enginyurt Enerji Bakanı'na sert tepki. Siz Bakanlıkları ve Sarayı perde açarak mı ısıtıyorsunuz
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Milli Gazete'nin haberine göre, milletvekili Cemal Enginyurt, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın tasarruf kitapçığında geçen ifadelere tepki gösterdi. Kitapçıkta “Saçınızı havlu ile kurutun, 4 dakikadan fazla duş yapmayın, ısınmak için perdeyi açın, evinize güneş girsin...” şeklinde ifadeler yer aldı.

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da kitapçıktaki ifadelere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Enginyurt, Bakan Fatih Dönmez’e seslenerek, “Milletle kafa bulmak böyle oluyor. Fatih efendi! Siz Bakanlıkları ve Sarayı perde açarak mı ısıtıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt’un paylaşımı şöyle:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in “tasarruf tedbirleri” kitapçığında yer alan maddelerden bir tanesi ısınmak için perdeyi açın, evinize güneş girsin olmuş. Milletle kafa bulmak böyle oluyor. Fatih efendi! Siz Bakanlıkları ve Sarayı perde açarak mı ısıtıyorsunuz?”

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Hasan
27.09.2022 16:49
TAMAM.Faturalar da size kalsın mı...  
 
Abbas
27.09.2022 16:44
Yok vekilim, bir akp Li insanlara doğal oluşturduğu metan gazı ile ısınmayı teklif etmişti, belki saraylarda biyogazla ısınıyordur?  
 
Millet diyorki
27.09.2022 16:39
Kimsenin aka ihtiyacı yok  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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