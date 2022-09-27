Cemal Enginyurt Enerji Bakanı'na sert tepki. Siz Bakanlıkları ve Sarayı perde açarak mı ısıtıyorsunuz

Milli Gazete'nin haberine göre, milletvekili Cemal Enginyurt, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın tasarruf kitapçığında geçen ifadelere tepki gösterdi. Kitapçıkta “Saçınızı havlu ile kurutun, 4 dakikadan fazla duş yapmayın, ısınmak için perdeyi açın, evinize güneş girsin...” şeklinde ifadeler yer aldı.

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da kitapçıktaki ifadelere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Enginyurt, Bakan Fatih Dönmez’e seslenerek, “Milletle kafa bulmak böyle oluyor. Fatih efendi! Siz Bakanlıkları ve Sarayı perde açarak mı ısıtıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt’un paylaşımı şöyle:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in “tasarruf tedbirleri” kitapçığında yer alan maddelerden bir tanesi ısınmak için perdeyi açın, evinize güneş girsin olmuş. Milletle kafa bulmak böyle oluyor. Fatih efendi! Siz Bakanlıkları ve Sarayı perde açarak mı ısıtıyorsunuz?”