Enerji Bakanı'nın dalga geçer gibi verdiği ısınma yöntemlerinin tam listesi

Milyonlarca vatandaş işsiz. Ancak bürokraside çifte hatta üçlü maaş var. Türkiye'de ekonomik kriz 'vatandaşa' her geçen gün etkisini daha fazla hissettiriyor. Asgari ücret 5 bin 500TL. Hergün art arda gelen gıda ve akaryakıt zamları, artan fatura bedelleri ise durmak bilmiyor.

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına 1 Eylül itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatı yüzde 20,4 arttı. Sanayide yüzde 50,8 zam yapılırken elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 49,5 artış yapıldı. Diğer yandan elektrikte mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20 zam geldi. Sanayi abonelerindeki zam oranı yüzde 50 olurken, ticarethane abonelerinin tarifesinde yüzde 30'luk artış yapıldı.

Yurttaşlar, derinleşen ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz halde. İktidarın bu konuda çözüm bulmak yerine biraz daha 'sabır ve destek beklediği' açıklamalarına ise vatandaşlar tepkili.

“Kışın kombi derecesini indirin, yazın klima derecesini yükseltin” açıklamasıyla isyan ettiren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, “Aklınla Verimli Yaşa” adlı tasarruf tedbirleri kitapçığı gündemdeki yerini korurken; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan turizmle ilgili "Bütçe-kriter açısından baktığınız zaman kışın gezmenizi tavsiye ederim" tavsiyesi geldi.

Bakanlardan gelen açıklamalara vatandaşlardan "aklımızla dalga geçiliyor" tepkileri yağarken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın birkaç gün önce yayımladığı kitaptaki "tasarruf tavsiyeleri"nin tam listesi ortaya çıktı.

İşte o liste;

-Kısa mesafelerde yürüyün ya da bisiklete binin.

-Saçınızı kurutma makinesi ile değil, havlu ile kurutun.

-Banyoya kum saati koyun, 4 dakikadan fazla duş yapmayın.

-Kışın fırını kullandıktan sonra kapağını açıp, ortamı ısıtın.

-Düşük katlar için asansöre binmeyin, merdivenden çıkın.

-Evinizin duvarlarını açık renge boyatın

-Binaların güney cephesine yaprak döken ağaçlar dikin.

-Kışın perdeleri açın, içeriye güneş ışığı girsin.

-Radyatör arkasına yalıtım levhası yerleştirin ve önüne mobilya koymayın, ana girişlerde çift kapı ya da döner kapı kullanın.

-Gereksiz yere ani fren yapmayın, gaza basmayın.

-Araç bekleme halindeyken kontağı kapatın.

-Araçta hava akımını engellemek için camları açmayın.

-Bagajda bulunan gereksiz eşyaları çıkarın

-Çamaşır ve bulaşık makinesinde ön yıkama yapmayın.

-Çamaşırları asarak kurutun, kurutma makinesi kullanmayın.

-Bulaşıklardaki kaba atıkları yemekte kullanılan peçeteyle temizleyin.