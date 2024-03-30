Enerjisa Dağıtım 14 ilde seçim tedbirlerini tamamladı

Seçim sürecinde enerji arz güvenliği kritik hale gelen noktaları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) koordinasyonunda belirleyen şirket, bu noktaları besleyen dağıtım merkezi, Kesici Ölçü Kabini (KÖK), trafo, pano ve aydınlatma tesisleri gibi elektrik dağıtım şebekesi unsurlarındaki kontrol ve bakımlarını tamamladı.

İl ve ilçe seçim kurulları, oy toplama merkezleri, parti genel merkezleri başta olmak üzere 502 kritik noktada özel tedbir alan Enerjisa Dağıtım Şirketleri, seçim günü sabahın erken saatlerinden, oy sayımının tamamlanacağı saate kadar YSK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Valilikler, Kaymakamlıklar ve kolluk kuvvetleri ile koordineli bir şekilde seçim sürecinin sorunsuz tamamlanması için faaliyetlerini sürdürecek.

‘PLANLI KESİNTİLER İPTAL, 5559 PERSONEL TEYAKKUZDA’

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, 31 Mart 2024 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilecek mahalli idareler seçim süreci boyunca, normal şartlarda daha iyi elektrik hizmeti sunmak için gerekli olan planlı kesintileri de iptal etti. Şirket, seçimlerin güvenilir ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi için seçim günü 5559 personel, 1956 ekip ve 1811 aracın seçim günü sahada olacak. Olası her senaryoya karşı göreve hazır olacağı nöbet yerlerini belirleyen Enerjisa Dağıtım Şirketleri, tüm yönetim kademesi ile seçim günü boyunca kesintisiz enerji için nöbette olacak.

‘JENERATÖRLER VE MOBİL SCDA MERKEZİ GÖREVE HAZIR’

Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, bölgelerinde seçim süreci boyunca kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için çeşitli kapasitelerdeki 500’den fazla jeneratörü sorumluluk bölgesinde göreve hazır bulunduracak. Elektrik dağıtım şebekesinin uzaktan komuta ve kontrolünün sağlandığı SCADA merkezlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması adına dünyada ilk kez Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından geliştirilerek hizmete sokulan Mobil SCADA Kontrol Merkezi, operatörleriyle hazır tutulacak.

‘DEPREM BÖLGESİNDE SEÇİM TEDBİRLERİ’

6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen 11 ilin 5’inin elektrik dağıtımını üstlenen Toroslar EDAŞ’ın bölgesinde ise özellikle depremden yoğun olarak etkilenen Hatay ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde de tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Şirket, bölgede seçim sürecinde hizmet verecek konteynerlerde enerji arz sürekliliği için gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

KRİTİK NOKTALARA CANLI KONTROL

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği için yine Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından bir ilk olarak devreye alınan Görüntülü Teyit Sistemi, seçim sürecinde kritik noktaların güvenliği için de kullanılacak. Olası arızalar teyakkuzdaki saha çalışanları tarafından yine merkeze iletilen canlı bağlantılarla takip edilebilecek ve ivedilikle giderilecek.

Ayrıca seçim süreci boyunca vatandaşlardan gelen kesinti ihbarları başta olmak üzere her türlü bilgilendirme ve talepler 186 numaralı Çağrı Merkezleri aracılığı ile takip edilirken, Enerjisa Dağıtım Şirketleri web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden gerekli tüm bilgilendirmeler anlık olarak yapılacak.