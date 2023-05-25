Enes Ünal'dan kötü haber. Hocası 'Ne yazık ki' diyerek açıkladı

Editör: Ufuk Cingöz

La Liga’da kümede kalma mücadelesi veren Getafe’nin yıldızı Enes Ünal, Real Betis’e karşı oynadıkları maçta üzücü bir sakatlık yaşadı. Maçın 6. dakikasında, rakibine pres yaparken bir anda kendisini yere bırakan Enes Ünal acı içinde kaldı. Sağ dizinde esneme olduğu görülen Enes Ünal, gözyaşlarına boğuldu.

GETAFE'NİN IŞIĞI OLDU

Rakip oyuncular ve takım arkadaşları tarafından teselli edilen milli futbolcu, maça devam edemedi ve yerini Juanmi Latasa’ya bıraktı. Bu sezon La Liga’da oynadığı 34 maçta 14 gol atıp 3 asist yapan 26 yaşındaki Enes Ünal, takımının kümede kalma mücadelesinde önemli bir rol oynuyordu.

"KORKUYORUZ"

Karşılaşmanın ardından Enes Ünal’ın sakatlığıyla ilgili açıklamalar yapan Getafe teknik direktörü Pepe Bordalas, “Televizyonda nasıl görüldü bilmiyorum ama bize dizinin kötü durumda olduğunu ve devam edemeyeceğini söylediler. Ayağa kalkmaya çalıştığında dizinde sorunları olduğunu fark etti ve ne yazık ki büyük bir sakatlık olmasından korkuyoruz.” dedi. Milli futbolcu Enes Ünal’ın, kalan iki maçta forma giymesi beklenmiyor.