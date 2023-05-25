Enes Ünal'dan kötü haber. Hocası 'Ne yazık ki' diyerek açıkladı

Getafe'nin milli golcüsü Enes Ünal, Betis maçında talihsiz bir sakatlık geçirerek gözyaşları içinde oyundan çıktı. Teknik Direktörü, oyuncunun son durumunu aktardı.

Enes Ünal'dan kötü haber. Hocası 'Ne yazık ki' diyerek açıkladı

Editör: Ufuk Cingöz

La Liga’da kümede kalma mücadelesi veren Getafe’nin yıldızı Enes Ünal, Real Betis’e karşı oynadıkları maçta üzücü bir sakatlık yaşadı. Maçın 6. dakikasında, rakibine pres yaparken bir anda kendisini yere bırakan Enes Ünal acı içinde kaldı. Sağ dizinde esneme olduğu görülen Enes Ünal, gözyaşlarına boğuldu.

enes-45.jpg

enes-557678.jpg

GETAFE'NİN IŞIĞI OLDU
Rakip oyuncular ve takım arkadaşları tarafından teselli edilen milli futbolcu, maça devam edemedi ve yerini Juanmi Latasa’ya bıraktı. Bu sezon La Liga’da oynadığı 34 maçta 14 gol atıp 3 asist yapan 26 yaşındaki Enes Ünal, takımının kümede kalma mücadelesinde önemli bir rol oynuyordu.

"KORKUYORUZ"
Karşılaşmanın ardından Enes Ünal’ın sakatlığıyla ilgili açıklamalar yapan Getafe teknik direktörü Pepe Bordalas, “Televizyonda nasıl görüldü bilmiyorum ama bize dizinin kötü durumda olduğunu ve devam edemeyeceğini söylediler. Ayağa kalkmaya çalıştığında dizinde sorunları olduğunu fark etti ve ne yazık ki büyük bir sakatlık olmasından korkuyoruz.” dedi. Milli futbolcu Enes Ünal’ın, kalan iki maçta forma giymesi beklenmiyor.

Öne Çıkanlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Daum'dan futbol benzetmesi: Zorlu maçı kazanacağım Spor
Daum'dan futbol benzetmesi: Zorlu maçı kazanacağım
AKP’li Mücahit Birinci ‘Büyük oyunu’ gördü. Habertürk’e Erdoğan’ın flu fotoğrafı üzerinden yüklendi Siyaset
AKP’li Mücahit Birinci ‘Büyük oyunu’ gördü. Habertürk’e Erdoğan’ın flu fotoğrafı üzerinden yüklendi
WhatsApp’a kullanıcı adı özelliği geliyor. İşte ilk bilgiler Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’a kullanıcı adı özelliği geliyor. İşte ilk bilgiler
Kapadokya tarihi peri bacalarına yansıdı Kültür Sanat
Kapadokya tarihi peri bacalarına yansıdı
Fransa'da 2022'de her 12 dakikada bir kayıp çocuk ihbarı yapıldı Dünya
Fransa'da 2022'de her 12 dakikada bir kayıp çocuk ihbarı yapıldı
Hangi baharatlar zararlıdır? Şifalı Bitkiler
Hangi baharatlar zararlıdır?
5 sorunu ihmal etmeyin. Çocuklarda en fazla görülen kronik hastalık Sağlık
5 sorunu ihmal etmeyin. Çocuklarda en fazla görülen kronik hastalık