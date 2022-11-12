﻿Enflasyon böyle düşürülür

Faiz sebep enflasyon sonuç!

Başımıza ne geldiyse işte bu iddia sonucu geldi. Dünyanın hiçbir ülkesindeki iktisatçı ve ekonomist böyle bir tezi kabul etmiyor.

Hatta bu görüşü tez olarak bile kabul etmiyor.

Daha iktisat fakültelerinin ilk sınıfında öğretirler enflasyonla mücadelenin faiz silahını çekmekle sağlanacağını.

Tabii ki bu faiz sonsuza kadar olmaz. Önemli olan ekonomini hasta eden sorunu bulup çözünceye kadar sana zaman tanır faiz artışı.

Türkiye yaklaşık 5 yıldır ekonomi ve iktisat biliminden tamamen uzaklaştı.

Dedim ya dünyanın kabul etmediği bir görüşün peşinden koştu ekonomi yönetimi. En acısı ise koca koca ekonomi profesörlerinin yer aldığı Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu da aynı iddianın arkasından koştu.

Geçen yıl Eylül ayında Merkez Bankası faizleri indirdi. Gösterge faizi yüzde 19 ve enflasyon da yüzde 19'du. Kıyamet koptu. Türkiye'de bu işi bilen herkes isyan etti.

"Yapmayın etmeyin enflasyonu patlatırsınız" diye uyardılar.

Dinleyen kim?

İndirdikçe indirdi. Faiz oranı en son 10.5'e düştü. Enflasyon ise yüzde 85'e fırladı.

Ekonomi yönetimi, dünyanın Türkiye'nin uyguladığı bu politikayı hayranlıkla izlediğini sık sık anlattı durdu.

Örnek olarak da Amerika'yı gösterdi. "Amerika faiz arttırdı ama bakın enflasyon düşmedi" diye.

FED ve Amerikan Hazine yetkilileri enflasyon belasından kurtulmanın tek yolunun faizleri yükseltip, bu süre içerisinde parasal daralmaya gidilmesi gerektiğini biliyorlardı ve nitekim de öyle yaptılar.

Üstelik bunu yaparken de resesyon riskini halka anlattılar.

Sonuç olarak Türkiye yanıldı, bu işi bilimle yapan Amerika haklı çıktı. Zaten çıkmaması imkânsızdı.

Çünkü ekonomi de bir bilimdir.

Bu iş "ben ekonominin kitabını yazdım" demekle olmaz.

Sonuç olarak Perşembe günü Amerikan enflasyon verisi geldi. Bu veriler beklentinin altında geldi. Yani Amerika'da enflasyon soğumaya başlamıştı.

Dolar endeksi düştü, borsalar yükseldi ve en önemlisi Türkiye'de bile lira, dolar karşısında değer kazandı.

Çünkü ABD'de enflasyonun kontrol altına alınması demek, faiz artışlarının ilerde yavaşlayacağı ve belki de duracağı anlamına geliyor.

Türkiye bu saçma sapan iddiasının peşinde koşacak.

Merkez Bankası da biliyor bu faiz indirmenin enflasyona yol açacağını ama, bunu birilerine söyleyemiyor. Belki de söylemek istemiyor.

Kasım ayında Merkez Bankası'nın bir kez daha faizleri indirmesi ve tek haneli rakama düşürmesi bekleniyor.

Tabii ki enflasyonun biraz daha yükselişine şahit olacağız.

Şimdilik umutları baz etkisi. Yani bir önceki yılda yaşanan büyük zirveden sonra doğal bir düşüş, ekonomide başarı gibi anlatılacak.

Finansal okuryazarlığı olmayan bazı seçmen kitlesini etkilemek için bir şeyler anlatılacak.

Sonra ne mi olacak?

Türkiye'de işler çığırından çıkacak ya döviz patlayacak ya da faiz.

Olan yine halka yani dar gelirli vatandaşa olacak.