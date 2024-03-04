Emekliler o ödemeye geri kavuşacak. SSK Bağ - Kur'lular dikkat. Yıllarca boşuna maaşlardan kesilmiş

Kaynak: Afyon yerel basın
Emekliler o ödemeye geri kavuşacak. SSK Bağ - Kur'lular dikkat. Yıllarca boşuna maaşlardan kesilmiş
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığına tabi olan bütün emeklileri ilgilendiren önemli bir gelişme vergi affı kapsamında yaşandı. Mart ayı içerisinde yapılacak olan yeni düzenleme ile emeklilerin kesilen paraları artık ceplerinde kalacak.

SSK, Bağ-Kur, EYT ve Emekli Sandığı kapsamında emeklileri etkileyen vergi affıyla ilgili duyuru, 1-31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak. Bu tarih aralığında süreçte özellikle emlak vergisi üzerinde yapılan önemli değişiklikler dikkat çekiyor.

Vergi affı süreci, Mart ayında başlayacak ve 1-31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak. Bu süre aralığında, özellikle mülk sahiplerini ilgilendiren önemli değişiklikler hayata geçirilecek.

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Belediyelere ödenen emlak vergisinin başlangıcı ise Mart ayı olarak belirlendi. Ev sahipleri ve dükkan sahipleri için vergi ödeme süreciyle ilgili gelişme ve detaylar ise netlik kazandı.

VERGİ ORANI NE KADAR OLACAK?

Vergi affı kapsamında konut sahipleri için belirlenen vergi oranı, rayiç bedelin binde 1'i olarak gösterildi. İş yeri sahipleri için ise bu oran binde 2 olarak uygulanacak. Ancak belirli şartları sağlayan bazı vatandaşlar vergi ödemesinden muaf olacak.

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Herhangi bir geliri olmayan ev kadınları, işsizler, aylık alan emekliler, gaziler, engelliler ve şehitlerin dul ve yetimleri vergi muafiyetinden faydalanabilecek.

NASIL YARARLANILACAK?

Yeni uygulanacak vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, bağlı bulundukları belediyeye dilekçe ile başvuru yapmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra, yanlışlıkla yapılan vergi ödemelerinin kurumlardan geri alınması için 5 yıllık bir süre içinde başvuru yapılabilir.

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Bu vergi istisnası konutlar için geçerli olup, arsa sahipleri veya iş yeri sahipleri bu muafiyetten yararlanamayacak. Ancak kat irtifakı tapusuna sahip olan kişiler, diğer şartları sağladıkları takdirde emlak vergisi ödeme yükümlülüğünden muaf tutulacaklar.

Yapılan bu yeni düzenlemeler, emlak sahiplerini Mart ayında başlayacak olan vergi ödeme dönemine hazırlıklarını yapmaya teşvik etmektedir.

Özellikle emeklilerin tek konutla sınırlı olması ve yeni emekli olanların da vergi muafiyetinden yararlanabilme avantajı, dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor.

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