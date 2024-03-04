Mehmet Şimşek'ten flaş vergi açıklaması. Yeni vergiler gelecek mi?

Kaynak: AA
Mehmet Şimşek'ten flaş vergi açıklaması. Yeni vergiler gelecek mi?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim sonrası vergilerin artırılacağı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş bir vergi açıklaması geldi. Mehmet Şimşek'in açıklamasında şu başlıklar öne çıktı:

-Vergi konusunda sürpriz yok. Orta vadeli programda ne yazıyorsa onu uygulayacağız. Vergi istisnaları gözden geçireceğiz ama KDV oranlarında artış olmayacak, kurumlar vergisinde artış olmayacak.

-MTV'de düzenlemeyi aklımızdan bile geçirmedik. Vatandaşa da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız.

-Maliye politikasında enflasyonu yükseltecek bir adım atmayacağız.

-Bizim bir kur hedefimiz yok, olmayacak ta. Merkez Bankası piyasaya KKM taahhüdü kapsamında döviz arz ediyor.

-Bunun dışında piyasaya herhangi bir müdahalesi yok. Seçim sonrası TL'de değer kaybı beklentileri anlamlı değil.

-Türk Lirasını desteklen bir politika set, var. Cari açığın ve kaynak açığının azaldığı, Türkiye'ye girişlerin arttığı, seçim belirsizliklerinin ortadan kalktığı bir dönemde neden Türk Lirası enflasyondan fazla değer kaybetsin.

-Programımız başarılı bir şekilde uygulandığında Türk Lirası reel olarak değer kaybetmeyecektir.

-Şu an itibariyle ne borsaya ne de başka bir alana piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil.

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