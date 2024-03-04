Mehmet Şimşek'ten flaş vergi açıklaması. Yeni vergiler gelecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş bir vergi açıklaması geldi. Mehmet Şimşek'in açıklamasında şu başlıklar öne çıktı:

-Vergi konusunda sürpriz yok. Orta vadeli programda ne yazıyorsa onu uygulayacağız. Vergi istisnaları gözden geçireceğiz ama KDV oranlarında artış olmayacak, kurumlar vergisinde artış olmayacak.

-MTV'de düzenlemeyi aklımızdan bile geçirmedik. Vatandaşa da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız.

-Maliye politikasında enflasyonu yükseltecek bir adım atmayacağız.

-Bizim bir kur hedefimiz yok, olmayacak ta. Merkez Bankası piyasaya KKM taahhüdü kapsamında döviz arz ediyor.

-Bunun dışında piyasaya herhangi bir müdahalesi yok. Seçim sonrası TL'de değer kaybı beklentileri anlamlı değil.

-Türk Lirasını desteklen bir politika set, var. Cari açığın ve kaynak açığının azaldığı, Türkiye'ye girişlerin arttığı, seçim belirsizliklerinin ortadan kalktığı bir dönemde neden Türk Lirası enflasyondan fazla değer kaybetsin.

-Programımız başarılı bir şekilde uygulandığında Türk Lirası reel olarak değer kaybetmeyecektir.

-Şu an itibariyle ne borsaya ne de başka bir alana piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil.