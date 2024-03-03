Enflasyon tek haneye inince daha rahat konut alabileceksiniz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen "Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un kampanyasına destek verdiklerini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Şimşek, enflasyonun tek haneye indirilmesiyle insanların daha rahat bir şekilde konut alabileceklerini ve konut kredisi erişiminin artacağını ifade etti. AKP hükümetleri öncesinde konut kredisinin çok az olduğunu vurgulayan Şimşek, enflasyonun tek haneye düşürülmesiyle birlikte krediye erişimin arttığını dile getirdi.

Mehmet Şimşek, "Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde, siz çok daha rahat bir şekilde konut alabileceksiniz. Çünkü konut kredisi alabileceksiniz. AKP hükümetleri öncesi, konut kredisi yok denecek kadar azdı. Biz tek haneye indirince, krediye erişim arttı." dedi.

Bakan Şimşek ayrıca, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a işaret ederek, programın eylülde açıklandığını ve hedeflerin büyüme, işsizlik oranı, enflasyon ve bütçe açığı alanlarında belirlendiğini söyledi.

Programın işlediğini ve hedeflerin 2024, 2025 ve 2026'da tutturulacağını belirten Şimşek, toplumun refahı için ellerinden geleni yapacaklarını ve zorlu bir dönemde olsalar da başaracaklarına inandıklarını ifade etti. Şimşek, topluma güven çağrısında bulundu.