Emekli için ekstra indirim var! Konut kredisinde büyük kampanya… Taksitler 971 liradan başlıyor, işte tüm detaylar

Kaynak: Haber Merkezi
Emekli için ekstra indirim var! Konut kredisinde büyük kampanya… Taksitler 971 liradan başlıyor, işte tüm detaylar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm için 180 ay vade, yüzde 0.69 oranında faizle kredi verileceğini duyurdu. Toplam 5 şehirde konut kredisi dağıtılacak. Kentsel dönüşüm için verilecek kredide ödemeler 971 liradan başlarken, ortalama olarak 600 bin lira çekildiği düşünülürse aylık ödemesi 5831 olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da kentsel dönüşüm için 180 ay vade, yüzde 0.69 oranında faizle kredi verileceğini kamuoyuyla paylaştı.

Pilot il olarak İzmir seçildi.

5 İLİ KAPSIYOR

İşte detaylar:

Kentsel dönüşüme girecek konutlar için 180 ay vade ve yüzde 0.69 faiz oranı ile 2.5 milyon liraya kadar kredi verilecek. Pilot il olarak İzmir seçildi ve sonrasında İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ da kapsama alınacak. Toplamda 5 şehirde krediler dağıtılacak.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ İNDİRİMİ

A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için ise yıllık yüzde 0.25 faiz indirimi sağlanacak.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI İLE EMEKLİ VE ENGELLİLERE 0.25 FAİZ İNDİRİMİ

Başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara pozitif olarak faiz indirimi sağlanacak. Ayrıca şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0.25 faiz indirimi verilecek.

AYLIK ÖDEME 971 LİRA

Uzun süredir yüzde 0.69 oranında faizle konut yapımı için kredi verilmiyordu. Bu kapsamda 180 ay vade ve 2.5 milyon liraya kadar kredi verilecek olması, kentsel dönüşümü hızlandıracak. Ortalama olarak 600 bin lira kredi çekildiği düşünülürse, aylık ödemesi 5831 lira olacak. 15 yıl vadeye göre oldukça düşük bir ödeme tutarıdır.

kk1.png

İlgili Haberler
Konut kredilerinde hesap değişti. İşte bankaların yeni kredileri
Enflasyon tek haneye inince daha rahat konut alabileceksiniz
Konut kredilerinde yeni düzenleme. Milyonları ilgilendiriyor
Son Haberler
Son Dakika... Deprem oldu Gündem
Son Dakika... Deprem oldu
Havuç suyunun az bilinen yararları Sağlık
Havuç suyunun az bilinen yararları
Ihlamur hayatı nasıl güzelleştirir Şifalı Bitkiler
Ihlamur hayatı nasıl güzelleştirir
Galatasaray Çaykur Rizespor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar Spor
Galatasaray Çaykur Rizespor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Hafriyat kamyonu otomobili ezdi Gündem
Hafriyat kamyonu otomobili ezdi
Hodan otu ne işe yarar nasıl kullanılmalı Şifalı Bitkiler
Hodan otu ne işe yarar nasıl kullanılmalı