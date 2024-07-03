Enflasyonun açıklanması sonrası kıdem tazminatı da değişti. Tavan ücret belli oldu

TÜİK, merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 71,60 oldu. Açıklanan rakamlara göre SGK emeklileri yüzde 24,73 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ise yüzde 19, 31 oldu.

KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN BELLİ OLDU

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları sonrasında kıdem tazminatında tavan ücret belli oldu.

Kıdem tazminatı tavanı Ocak ayında yüzde 49,25’lik memur zammı oranında binde 7,59 damga vergisi kesilmeden brüt 35.057 lira olarak uygulanıyordu. Temmuz 2024 içinse oran yüzde 19,31 artacak.

Açıklanan veriler ışığında yeni kıdem tazminatı tavanı damga vergisi kesilmeden brüt olarak 41.826 liraya yükseldi.

Kıdem tazminatı taban ücreti ise asgari ücret zammı ile artıyor. Ancak kıdem tazminatı taban ücreti belirleyen asgari ücretin ara bir zam ile artmayacağı açıklanmıştı. Kıdem tabanında 20.002 TL olarak uygulanan ücret için gözler Aralık ayında açıklanacak yeni asgari ücrete çevrildi. En az enflasyon oranında artış olması beklenen asgari ücret için Merkez Bankası’nın tahminleri ipucu verdi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise 43,52 oldu. Böylece kıdem tazminatı taban ücretinin de 20.002 TL’den 28.706 TL’ye yükselme ihtimali bulunuyor.