Benzine ve motorine gelecek ÖTV zammı ortaya çıktı

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Benzine ve motorine gelecek ÖTV zammı ortaya çıktı

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ile ÖTV'de yapılacak artış yüzde 19,49 oldu. ÖTV artışı benzine ve motorine hemen zam olarak yansıyor. Benzine ve motorine ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı.

TÜİK’in enflasyon açıklaması sonrası ÖTV’de yapılacak artış belli oldu. Üretici Fiyat Endeksi’nin açıklanması ile birlikte ÖTV’de yapılacak artış yüzde 19,49 oldu. TÜİK, Üretici Fiyat Endeksi’nin haziranda yıllık yüzde 50,09 aylık yüzde 1,3 olduğunu duyurdu. ÖTV zammını etkileyen 6 aylık ÜFE ise yüzde 19,49 seviyesinde gerçekleşti.

BENZİNE VE MOTORİNE GELECEK ZAM BELLİ OLDU

ÖTV’de yapılacak artış benzine ve motorine hemen zam olarak yansıyacak. Ayrıca ÖTV artışı ile sigara ve alkol de zamlanacak.

Bugünkü otomatik ÖTV artışıyla birlikte; bir litre benzindeki ÖTV tutarı 9,45 liradan 11,29 liraya, bir litre motorindeki ÖTV tutarı 8,86 liradan 10,59 liraya, bir litre alkoldeki ÖTV tutarı 1.062 liradan 1.269 liraya yükselecektir.

Böylece, litrede motorine 2 lira 7 kuruş, motorine 2 lira 20 kuruş zam geldi.

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